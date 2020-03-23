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Нефть Brent торгуется у $25,6 за баррель

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться вечером в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:58 по московскому времени составляет $25,56 за баррель, что на $1,42 (5,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,75 (3,31%) - до $21,88 за баррель.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе, Райан Ситтон (Ryan Sitton) на прошлой неделе обсудили спрос и предложение на мировом нефтяном рынке. Ситтон сообщил, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.

Ранее WSJ анонсировала эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и остановить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.

По крайней мере 10% мировой добычи нефти могут стать нерентабельными, если цены на нефть останутся на 17-летних минимумах, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитический отчет Wood Mackenzie.

По информации экспертов, если нефть марки Brent останется на уровне около $25 за баррель, выручка от 10 млн б/с мировых поставок нефти не покроет затраты на добычу и выплаты правительствам. Тогда нефтекомпании в борьбе за выживание будут вынуждены сокращать добычу или останавливать проекты.

Brent

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