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Акции и нефть дорожают в Азии на фоне решений ФРС США

Цена Brent поднялась выше $30 за баррель

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Нефть, фьючерсы на индекс S&P и рынки акций стран Азии идут вверх во вторник после очередных беспрецедентных мер Федерального резерва, которые повысили аппетит инвесторов к рискованным активам.

После серии снижений рынка США фьючерсы на S&P 500 растут во вторник на 2,6%, в один из моментов их рост достигал 4%. Федеральный резерв заявил в понедельник о планах покупки гособлигаций фактически в неограниченных масштабах и поддержке кредитования бизнеса. Это должно облегчить доступ компаний к ликвидности и сократить спрэды на рынке.

Японский Nikkei 225 прибавляет 4,8%.

Гонконгский Hang Seng растет на 3,56%.

Австралийский S&P/ASX 200 после обвала накануне в плюсе на 1,6%.

В Корее рынок акций вырос на 6% на мерах правительства по поддержке рынков.

К 7:25 по Москве фьючерсы на Brent росли на лондонской бирже ICE Futures на 3,15% к уровню закрытия и торговались у $30,21 за баррель.

Фьючерсы на WTI поднялись к этому времени в Нью-Йорке на 3,25% - до $24,12 за баррель.

Доходность 10-летних госооблигаций США немного поднялась и достигла 0,8%, курс доллара к основным валютам снижается.

Конгресс США вновь отложил в понедельник принятие пакета мер по поддержке экономики, что привело накануне к снижению фондовых индексов в США на 3%.

ФРС S&P Nikkei Hang Seng

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