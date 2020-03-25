Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Азиатские рынки и нефть выросли вслед за Уолл-стрит

Brent достигла $28 за баррель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Нефть и рынки акций стран Азии бодро идут вверх в среду, поддержанные оптимизмом Уолл-стрит, где индекс Dow Jones взлетел накануне на рекордные с 1933 года 11%, и ожиданием принятия Конгрессом пакета помощи экономике США почти на $2 трлн.

Некоторые инвесторы в Азии впервые за последние недели покупают акции, сказала The Wall Street Journal Кэтрин Йенг из Fidelity International в Гонконге. В то же время, говорят инвесторы, рынки по-прежнему волатильны на фоне распространения коронавируса, и пока рано говорить о сроках восстановления нормальной жизни.

Конгресс и Белый дом продолжают обсуждать законопроект о помощи экономике, рассчитывая на преодоление разногласий в ближайшие часы.

Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 1,3% в среду, что может свидетельствовать о том, что рынки в США могут вернуться к снижению в среду.

Японский Nikkei 225 прибавляет 5,4%.

Гонконгский Hang Seng растет на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 в плюсе на 2%.

К 7:20 по Москве фьючерсы на Brent росли на лондонской бирже ICE Futures на 2,8% к уровню закрытия и торговались у $27,93 за баррель.

Фьючерсы на WTI поднялись к этому времени в Нью-Йорке на 3,4% - до $24,83 за баррель.

нефть

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Moody's сочло Россию более устойчивой среди экспортеров нефти к внешним шокам

Золото во вторник подорожало на 6% - максимальный рост за 10 лет

Золото во вторник подорожало на 6% - максимальный рост за 10 лет

Индекс Dow Jones показал максимальный подъем с 1933 года

Российская нефть без рынка не останется, цена вопроса - цена. Обзор

Российская нефть без рынка не останется, цена вопроса - цена. Обзор
Экономический кризис

Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым
Экономический кризис

Один из крупнейших в РФ импортеров вина повысит цены из-за девальвации рубля

Один из крупнейших в РФ импортеров вина повысит цены из-за девальвации рубля

Qiwi решила свернуть работу Рокетбанка

Qiwi решила свернуть работу Рокетбанка

В Москве пообещали наказывать магазины за отказ принимать банковские карты

На фоне вируса в РФ стали покупать больше продуктов онлайн и ноутбуков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');