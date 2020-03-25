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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне ускорившей падение нефти

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Рубль усилил снижение к доллару и евро днем в среду на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара в 13:57 по Москве составил 78,57 руб./$1, прибавив 28,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 84,94 руб./$1 - плюс 45,75 копейки рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,26 копейки - до 81,43 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро днем в среду на фоне возобновившей снижение нефти. Давление на рубль также оказывают снижение спроса на рублевую ликвидность по факту завершающегося налогового периода марта и информация о намерении ЦБ РФ закрыть сделку по продаже Сбербанка уже в начале апреля. Участники рынка также находятся в ожидании обращения к нации в связи с эпидемией коронавируса президента РФ Владимира Путина.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:57 по Москве упала на 4,35% - до $25,97 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,5% - до $23,41 за баррель.

США ЦБ РФ Владимир Путин

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