Мосбиржа не будет отменять торги на нерабочей неделе 30 марта - 3 апреля

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Торги на всех рынках Московской биржи будут проводиться 30 марта - 3 апреля, несмотря на объявление этой недели нерабочей в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении организатора торгов.

График торгов и расчетов будет сообщен дополнительно.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, следующая неделя в стране будет нерабочей. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. "Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу", - отметил он.