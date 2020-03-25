Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Мосбиржа не будет отменять торги на нерабочей неделе 30 марта - 3 апреля

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Торги на всех рынках Московской биржи будут проводиться 30 марта - 3 апреля, несмотря на объявление этой недели нерабочей в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении организатора торгов.

График торгов и расчетов будет сообщен дополнительно.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, следующая неделя в стране будет нерабочей. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. "Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу", - отметил он.

Московская биржа Мосбиржа

Новости

Сбербанк перенесет платежи по кредитам для наиболее пострадавших отраслей

Сбербанк перенесет платежи по кредитам для наиболее пострадавших отраслей

Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%

Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%

Wildberries объявил дополнительный набор 3500 сотрудников

Wildberries объявил дополнительный набор 3500 сотрудников
Экономический кризис

Крупные ритейлеры и рестораторы попросили власти РФ помочь им с налогами и арендой

Кудрин спрогнозировал отсутствие экономического роста в РФ в этом году

Кудрин спрогнозировал отсутствие экономического роста в РФ в этом году

"КАМАЗ" сообщил о 1,5 млрд рублей годового убытка

РЖД начали отменять внутрироссийские рейсы

РЖД начали отменять внутрироссийские рейсы
Экономический кризис

Автодилеры попросили у Мишустина налоговые каникулы, чтобы избежать закрытия 30% центров

Автодилеры попросили у Мишустина налоговые каникулы, чтобы избежать закрытия 30% центров
Экономический кризис

Moody's сочло Россию более устойчивой среди экспортеров нефти к внешним шокам

Moody’s сочло Россию более устойчивой среди экспортеров нефти к внешним шокам

Азиатские рынки и нефть выросли вслед за Уолл-стрит

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');