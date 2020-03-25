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Сбербанк не отменит "банковский роуминг" на суммы свыше 50 тыс. руб. в месяц

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России решил не отменять комиссию за переводы внутри Сбербанка для клиентов разных территориальных банков, если сумма этих переводов превысит 50 тысяч рублей в месяц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Такой режим комиссий за переводы внутри одного банка принято называть "банковским роумингом".

"Переводы, осуществляемые свыше лимита, независимо от региона получения, будут тарифицироваться по ставке 1%, но не более 1000 рублей", - отметили в пресс-службе. Представитель банка также сообщил, клиенты смогут оплачивать переводы по платной подписке, которая предусматривает проведение того или иного объема переводов или платежей в месяц. Эта подписка будет действовать с апреля.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что с апреля граждане смогут бесплатно переводить внутри банка до 50 тыс. рублей. Этот лимит касается и переводов внутри одного территориального банка, и переводов между разными тербанками.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга - взимания комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка.

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", - говорится в законе.

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что банк выполняет норму закона, поскольку правила взимания комиссии не привязаны к региону открытия счета.

В начале октября 2019 года о подготовке инициативы по отмене "банковского роуминга" сообщил возглавлявший тогда правительство РФ Дмитрий Медведев. Кредитные организации, подчеркнул Медведев, нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никаких затрат не влекут.

На данный момент клиенты разных тербанков Сбербанка платят за переводы внутри Сбербанка комиссию в размере 1% от суммы перевода.

Сбербанк

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