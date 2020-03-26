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Бованенковское месторождение "Газпрома" изолировано на карантин

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" изолирует объекты Бованенковского месторождения как минимум до завершения карантина тех двадцати вахтовиков подрядной организации, которые контактировали с больным коронавирусной инфекцией.

25 марта компании стало известно о наличии на Бованенковском месторождении 20 работников АО "Газпром центрэнергогаз", контактировавших с больным, которому поставлен диагноз COVID-19.

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Генеральный директор ООО "Газпром добыча Надым" Игорь Мельников заявил, что с 27 марта полностью прекращается смена вахтового персонала как для работников компании, так и для подрядных организаций.

"Те, кто должен был до 28 марта залететь на Ямал и до 2 апреля заехать на месторождения Надым-Пур-Тазовского региона, теперь остаются дома. Их коллеги-сменщики - остаются на объектах как минимум до середины мая", - подчеркнул он.

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

Вахтовиков планировалось направить в Инфекционное отделение Надымской районной больницы (с симптомами ОРВИ) и остальных - в обсерватор в Ноябрьске. Однако из-за нелетной погоды в четверг вахтовики не вывезены с Бованенковского месторождения. Все они изолированы в общежитиях по месту жительства. Находятся под наблюдением врачей медико-санитарной части "Газпром добыча Надым". Трое из двадцати - с симптомами ОРВИ.

Вылет с месторождения планируется на 27 марта.

Газпром ЯНАО

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