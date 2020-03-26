В АСВ подсчитали, сколько вкладов свыше 1 млн руб. будет затронуто налогом на процент

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В российских банках насчитывается 5,9 млн счетов физических лиц на сумму свыше 1 млн рублей, что составляет 1% от общего количества счетов, сообщили "Интерфаксу" в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Общий объем средств на этих счетах составляет 17,95 трлн рублей, или 57% от общего объема средств на всех счетах.

Банками РФ на 1 марта 2020 года было открыто 594 млн счетов 231 млн физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (вкладчик, имеющий счета в двух банках учитывается дважды). Объем денежных средств на них составляет 31,47 трлн рублей.

Обложить проценты по банковским вкладам россиян свыше 1 млн рублей налогом на доходы физических лиц (13%) накануне предложил президент РФ Владимир Путин.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в четверг пояснил журналистам, что эта мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года.

"Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году", - сказал министр. Он подчеркнул, что налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а исключительно получаемые по нему проценты.

Глава Сбербанка Герман Греф разъяснил, что налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться, если суммарный объем вкладов человека в разных банках превышает 1 млн рублей. При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что речь идет об отдельном счете. Сумма средств на разных депозитах одного вкладчика для целей налогообложения не суммируется, отмечал Песков.