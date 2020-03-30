Песков счел подсчеты ущерба от самоизоляции вторичными по сравнению со здоровьем людей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Государство подсчитывало экономический ущерб от режима изоляции, но эти расчеты носят вторичный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, просчитывали. Но в настоящий момент любые экономические просчеты на фоне главной задачи - сохранения здоровья людей и ограждения людей от эпидемиологической опасности - носят вторичный характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, просчитывали ли в Кремле экономический ущерб от режима изоляции.

Песков не стал озвучивать результаты этих подсчетов.

"Я сейчас не могу этого сделать", - сказал он, отвечая на просьбу привести подсчеты по росту безработицы.