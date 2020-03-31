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Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.

Ранее при анализе маржинальности поставок газа "Газпрома" в Западную Европу принималась в расчет еще транспортная составляющая ($22 за тысячу кубометров - транспортные расходы, к примеру, для самого дешевого варианта - через "Северный поток"; при поставках через Украину или Белоруссию транспортные расходы намного выше).

Но теперь стоимость реализации газа в самых западных областях России - Ленинградской и Смоленской ($59 за тысячу кубов), увеличенная только на величину экспортной таможенной пошлины (30%) ($84-85) - уверенно превышает котировки на европейских хабах.

Спотовые цены на газ в Европе падают ниже $80 за тысячу кубометров вопреки самым сильным холодам с начала года, которые пришли в Европу в последние дни марта, свидетельствуют данные европейских спотовых площадок.

По итогам торгов в понедельник цена газа на National Balancing Point (NBP) на конец недели сложилась на уровне 17,75 пенсов за терм ($77,7 за тысячу кубометров), а на главной европейской торговой площадке - голландской TTF - 7 евро за МВт ч ($79,97 за тысячу кубов). На вторник, 31 марта цена голубого топлива сложилась на уровне $82 за тысячу кубов - на NBP, и на TTF.

В исторической перспективе в национальных валютах цены на газ были ниже - в частности, 1 октября 2009 года (в самом начале газового года) цена падала до 15 пенсов за терм на NBP и 6,5 евро за МВт ч на TTF. Однако тогда курс национальных валют к доллару США был существенно выше (соответственно долларовые цены на этих площадках были порядка $97 за тысячу кубометров).

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