Добыча газа "Газпромом" в марте рухнула на 18%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Добыча газа "Газпромом" в небывало теплом марте 2020 года следовала тенденции теплых января и февраля: после 6,5-процентного снижения в первом месяце года, во втором она опустилась на 5,3% и на 18% в марте.

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК, в марте 2020 года группа добыла 38,3 млрд куб. м после 46,68 млрд кубометров годом ранее.

Это также ниже показателя марта 2018 (46,52 млрд кубометров), близко к результату за март 2017 (38,46 млрд куб. м) и выше результатов за этот же месяц 2016 года (34,85 млрд куб. м).

За первый квартал 2020 года добыча "Газпрома" снизилась по отношению к январю-марту 2019 года уже на 13,7 млрд куб. м.

В 2019 году "Газпром" сумел добыть 500,1 млрд куб. м газа, преодолев полутрилионный рубеж после семилетнего перерыва. Однако результаты первого квартала 2020 года, наследие теплой зимы в период восстановления запасов в хранилищах, "карантин" экономики Европы и России из-за коронавируса снова отбрасывают добычу "Газпрома" в зону четырех сотен миллиардов кубометров.

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2020 года мог снизиться до 13-13,5 млрд куб. м с 16,08 млрд куб. м за март 2019 года, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных европейских газотранспортных компаний и "Газпрома".

Через Украину "Газпром" прокачал в марте 4,634 млрд куб. м после 3,93 млрд куб. м в феврале. Среднесуточный транзит вырос до 149,5 млн куб. м с 135,5 млн куб. м в январе. Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд куб. м, что в пересчете на сутки составляет 178 млн куб. м.

На европейский рынок продолжают давить запасы газа в подземных хранилищах, созданные на случай российско-украинской транзитной драмы. Владельцы спешат "поднять" их наверх, пока продолжается сезон отбора. Это уже обвалило спотовые цены на газ в Европе до $70 за тысячу куб. м.

В январе-марте 2020 года отбор газа из подземок превысил изъятия прошлогодней давности на 28% или 8 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Однако "сдуть" запасы до нормального уровня до завершения сезона, конечно, не удастся, и нерастраченный "буфер" снизит спрос в период обновления запасов в ПХГ.

Поставки СПГ на европейский рынок в январе, феврале и марте 2020 стабильно растут по отношению к уровням прошлого года, также следует из данных GIE. В 2020 году на европейские терминалы в месяц приходит примерно 10 млрд куб. м газа, что уже вполне сопоставимо с объемом поставок российского газа. Может показаться, что в марте рост поставок СПГ замедлился: до менее 10% с более чем 30% в январе и феврале. Однако это объясняется более высокой базой марта 2019 года.