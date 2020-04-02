Добыча газа в РФ в I квартале уменьшилась на 6%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России в I квартале 2020 года уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 185,34 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В марте в РФ было произведено 59,41 млрд куб. м газа (падение на 12,3% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в I квартале 2020 года добыли 133,21 млрд куб. м газа (41,93 млрд куб. м газа - в марте).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за три месяца текущего года произвела 17,87 млрд куб. м (в марте - 5,91 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 8 млрд куб. м (2,62 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в I квартале 2020 года добыли НК "Роснефть" - 11,31 млрд куб. м (в марте - 3,81 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 5,64 млрд куб. м (1,97 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 5,44 млрд куб. м (1,87 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 2,41 млрд куб. м (814,88 млн куб. м), "РуссНефть" - 641,87 млн куб. м (216,97 млн куб. м), "Татнефть" - 235,09 млн куб. м (81,1 млн куб. м), "Славнефть" - 234,99 млн куб. м (80,13 млн куб. м), "Башнефть" - 169,44 млн куб. м (58,53 млн куб. м).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".