Пользователи "1С" получат доступ к сервису проверки контрагентов на базе "СПАРК-Интерфакс"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Фирма "1С" и Международная информационная группа "Интерфакс", чтобы оказать поддержку бизнесу в нынешний сложный период, начали предоставлять пользователям программ 1С бесплатный доступ сроком на 60 дней к сервису по проверке контрагентов на базе системы "СПАРК-Интерфакс".

"Коронавирусная инфекция привела к нарушению нормальной работы многих предприятий, это означает серьезное повышение бизнес-рисков, угрожает компаниям ростом неплатежей. Оперативная информация о том, какие изменения происходят у контрагентов, должна помочь нашим клиентам лучше защититься от этих рисков. Сервис от системы СПАРК дает, в частности, важную сейчас возможность автоматического оперативного мониторинга изменений у контрагентов", - сказал директор 1С Борис Нуралиев.

Программы системы "1С: Предприятие" применяются для автоматизации управления и учета более чем в 1 500 000 организациях.

"Созданный в 2016 году на базе системы "СПАРК-Интерфакс" сервис "1СПАРК Риски", который встроен в программы 1С, уже применяют в своей работе десятки тысяч организаций. Благодаря проекту доступ к самой качественной информации о бизнесе получили в том числе малые предприятия. Одно из преимуществ нашего сервиса - популярные на рынке скоринги: Индекс должной осмотрительности, Индекс финансового риска, Индекс платежной дисциплины. Эти индикаторы дают возможность прогнозировать ухудшение финансового положения компаний и фиксировать задержки платежей, что в текущей сложной ситуации особенно важно", - сказал председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

В рамках акции пользователи программ 1С в течение апреля смогут получить бесплатный доступ сроком на два месяца к сервису, который включает в себя сводную информацию для оценки факторов риска юридического лица, аналитические индексы, позволяющие сделать комплексные выводы о юридическом лице. Сервис дает пользователям также возможность вести мониторинг изменений у контрагентов: изменения в руководстве, смена юридического адреса, банкротство и т.д.

Индекс финансового риска СПАРК рассчитывает для почти 3 млн российских компаний, учитывая как финансовые, так и нефинансовые факторы. Индекс платежной дисциплины рассчитывается на основе информации о реальных платежах, которую передают в СПАРК ресурсоснабжающие, телекоммуникационные, торговые, сервисные, транспортные компании из более чем 50 отраслей экономики.

Недавно информационная группа "Интерфакс" сообщила также об открытии свободного доступа к системе "СПАРК-Интерфакс" для предприятий малого и среднего бизнеса на период действия карантина, которая является источником информации для совместного сервиса "1СПАРК Риски". Для этого нужно оставить заявку на сайте проекта.

Система "СПАРК-Интерфакс" - отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. Согласно рэнкингу рейтингового агентства RAEX ("РАЭКС-Аналитика"), СПАРК с большим отрывом лидирует среди информационно-аналитических систем для бизнеса, опережая конкурентов по 17 из 18 критериев.