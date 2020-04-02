"Яндекс" выкупил с рынка 3,2 млн акций на $107,6 млн

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс" (с начала года по 25 марта приобрел 3 173 849 акций класса А, говорится в годовом отчете компании.

Согласно материалам "Яндекса", на выкуп было потрачено порядка $107,6 млн.

"Яндекс" заявил о запуске программы выкупа акций класса A в ноябре 2019 года. В марте этого года аналитики Goldman Sachs со ссылкой на менеджмент сообщали, что компания намерена ускорить реализацию программы из-за падающего рынка, что, в свою очередь, обусловлено стремительным распространением COVID-19.

В ноябре прошлого года компания сообщала, что "акции могут выкупаться время от времени на открытом рынке". Точные сроки и объем выкупа будут зависеть от ряда факторов, включая рыночные, говорили в "Яндексе". В свою очередь аналитики отмечают, что программа запланирована на 12 месяцев.

По данным на 20:45 мск акции "Яндекса" торгуются по $32,36 за бумагу.