Топ-менеджеры "Яндекса" сократили себе зарплаты до конца года

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры "Яндекса" решили сократить себе зарплаты до конца 2020 года, сообщил в ходе телеконференции операционный и финансовый директор группы Грег Абовский. Они также отказались от бонусов. Насколько сократятся зарплаты, он не уточнил.

Это решение было принято после стресс-теста. Компания также решила сократить маркетинговые расходы и несколько замедлить темпы приема на работу. Найм был сокращен отчасти потому, что новых сотрудников трудно обучать и интегрировать, когда все работают удаленно.

"В 2019 году мы наняли 1300 человек, в начале 2020 - 333. Сейчас мы продолжаем нанимать людей на стратегические позиции, но общие темпы найма снизили", - сказал Абовский.

В I квартале 2020 года выручка "Яндекса" по US GAAP выросла на 26% в годовом измерении, до 47 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали ее рост на 26,45% - до 47,15 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 13% - до 12,1 млрд рублей. Аналитики ожидали рост показателя на 5,8%, до 11,4 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 25,8% против 28,9% годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" снизилась на 5%, до 5,1 млрд рублей.

В компании ожидают, что второй квартал будет более сложным. По словам Абовского, руководство пересматривает расходы, темпы и приоритетные направления инвестиций.

Остаток денежных средств на конец квартала составил 197,2 млрд рублей, вследствие размещения конвертируемых бондов на $1,25 млрд в феврале 2020 года. Остаток также включает 30,6 млрд рублей сегмента "такси".

Рекламная выручка выросла на 11%, составив 30,1 млрд рублей. В I квартале доходы от этого сегмента составили 64% от всей выручки "Яндекса". В компании указывают, что подобные показатели связаны с ухудшением деловой активности на фоне вспышки коронавируса и введения режима самоизоляции в России, а также отражение эффекта высокой базы в отчетном периоде 2019 года.

Около 24% от всей выручки составили доходы от такси-сегмента. Его выручка в отчетном периоде выросла на 50%.

На прочие доходы пришлось 12% консолидированной выручки, их рост (на 111%) обеспечил, в основном, "Яндекс.Драйв", платные подписки медиасервисов и проекты в области интернета вещей.

Капитальные затраты составили в отчетном периоде составили 2,4 млрд рублей.

Общая поисковая доля "Яндекса" на российском рынке в IV квартале 2019 года выросла до 58,1% с 57,5% годом ранее (по данным "Яндекс.Радар"). Поисковая доля на Android увеличилась до 55,5% с 54,3%. Количество поисковых запросов выросло за год на 7%.