"Газпром" заявил о "высоком риске неокупаемости" новых СПГ-проектов в России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Новые проекты по сжижению природного газа в России рискуют не окупиться, предупреждает заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"При реализации новых российских СПГ-проектов в отсутствие контроля со стороны государства цена экспортируемого российского газа будет снижаться из-за роста предложения и высокой конкуренции российских поставщиков между собой", - говорится в письме Маркелова заместителю министра энергетики Павлу Сорокину, направленном в марте.

"Доходы российского бюджета будут снижаться из-за замещения экспорта трубопроводного газа экспортом СПГ с низкими налоговыми отчислениями (отсутствие экспортной пошлины и НДПИ). Очевидны прямые убытки государства при реализации экспорта газа с СПГ-проектов в ущерб трубопроводному экспорту", - предупреждают в "Газпроме".

"Существует высокий риск неокупаемости новых СПГ-проектов и, как следствие, "замораживания" вложенных в них бюджетных средств из-за ожидаемого избытка предложения на рынке и снижения цен. Появляются новые риски для проектов СПГ, связанные с планами Европейского Союза по учету углеродного следа, поскольку выброс диоксида углерода СПГ-проектов существенно выше, чем при трубопроводных поставках", - перечисляет топ-менеджер "Газпрома".

В феврале на Дне инвестора, когда влияние пандемии коронавируса еще не было таким сильным, а рынок нефти не обрушился, в "Газпроме" видели позитивный эффект от локального снижения цен. Это должно отпугнуть от европейского рынка конкурирующие объемы сжиженного газа и затруднить инвесторам в СПГ-проекты принятие окончательных инвестиционных решений по новым проектам.

Маркелов напомнил, что изначально целью реализации СПГ-проектов в России была диверсификация внешних рынков сбыта российского газа, в первую очередь путем направления его в страны АТР (например, завод на "Сахалине-2").

Маркелов призвал оценить варианты загрузки существующих и новых мощностей по производству СПГ на Дальнем Востоке для того, чтобы увеличить долю российского экспорта на мировом рынке сжиженного газа, а также для наращивания объемов геологоразведочных работы на Сахалинском шельфе.

"Оптимальным решением по загрузке новых мощностей по производству СПГ является продажа газа проекта "Сахалин-1" на нужды проекта строительства третьей технологической линии действующего завода "Сахалина-2". Указанный вариант, по оценкам Sakhalin Energy, является более экономически привлекательным как для консорциума "Сахалин-1", так и для РФ, в целом, по сравнению с поставками газа в адрес нового проекта "Дальневосточный СПГ", предлагаемого к реализации консорциумом "Сахалин-1"", - также настаивает топ-менеджер.