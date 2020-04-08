ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи

На Московской бирже акции компании взлетели более чем на 20%

Фото: Reuters

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Трубной металлургической компании" одобрил программу выкупа акций, а также делистинг с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.

Программа выкупа акций будет осуществляться путем направления "Волжским трубным заводом" (100%-ная "дочка" ТМК) добровольного предложения в отношении 358 млн 826,299 тыс. обыкновенных акций. Цена приобретения - 61 руб. за акцию.

Делистинг ГДР на LSE будет осуществлен после завершения добровольного предложения.

Как пояснил "Интерфаксу" вице-президент ТМК Владимир Шматович, конкретные действия по делистингу будут предприняты в июле текущего года.

По его словам, решение о делистинге обусловлено тем, что, "во-первых, листинг на Лондонской бирже в нынешних условиях не даёт дополнительной ценности инвесторам, а, во-вторых, после продажи своего американского подразделения (PSCO Tubulars - ИФ) компания сосредоточилась на обеспечении потребностей, прежде всего, внутреннего российского рынка".

"Действуя как ответственная компания перед своими акционерами, ТМК, несмотря на сложную текущую ситуацию в мире, в рамках программы выкупа своих акций предложила значительную премию к рынку", - сказал Шматович.

Акции ТМК на Московской бирже взлетели более чем на 20% на этих новостях.