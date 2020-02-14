"Газпром" подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке газа в Белоруссию в 2020 году.

Контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в страну и его транспортировку через Белоруссию действуют до конца 2020 года. 31 декабря 2019 года был подписан протокол между "Газпромом" и правительством страны о порядке формирования цен при поставке газа в январе и феврале 2020 года.

На встрече Миллера и Семашко в Петербурге также присутствовал министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

По итогам встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 февраля замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне 2019 года на весь год. В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за 1 тыс. куб. м. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивала, что снижение цен на газ в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибкой.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.