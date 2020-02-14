Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

"Газпром" подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке газа в Белоруссию в 2020 году.

Контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в страну и его транспортировку через Белоруссию действуют до конца 2020 года. 31 декабря 2019 года был подписан протокол между "Газпромом" и правительством страны о порядке формирования цен при поставке газа в январе и феврале 2020 года.

На встрече Миллера и Семашко в Петербурге также присутствовал министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

По итогам встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 февраля замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне 2019 года на весь год. В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за 1 тыс. куб. м. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивала, что снижение цен на газ в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибкой.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.

Газпром Белоруссия

Новости по теме

Новости

Royal Bank of Scotland сменит название впервые за 300 лет

СМИ узнали о скорой отставке гендиректора "Вымпелкома" Лацанича

Tesla разместит акции на $2 млрд

Tesla разместит акции на $2 млрд

Частные акционеры "Шереметьево" подали заявку на выкуп госпакета аэропорта

Частные акционеры "Шереметьево" подали заявку на выкуп госпакета аэропорта

Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

Сбербанк начнет подключаться к системе быстрых платежей с марта

Сбербанк начнет подключаться к системе быстрых платежей с марта

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Медиаменеджеру Солопову предложили возглавить "Ведомости"

Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

На российском рынке пива сменился лидер

На российском рынке пива сменился лидер
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');