В Кремле заверили, что Россия не проигрывает от новой сделки ОПЕК+

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия никоим образом не проигрывает при заключении новой сделки ОПЕК+, от достижения консенсуса выигрывают все, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескову напомнили, что по сравнению с переговорными условиями в марте, когда из-за разногласий России и Саудовской Аравии не удалось продлить предыдущую сделку, теперь РФ должна сократить добычу в "чуть ли не в десять раз больших" объемах. В связи с этим пресс-секретаря спросили, не является ли это "вынужденным поражением" Москвы на переговорах.

"Абсолютно нет. Здесь нет проигравших. Здесь есть, безусловно, только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и страны-потребители нефти, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос в случае, если бы эта сделка была сорвана", - сказал Песков.

Кремль приветствует договоренности и после изменения позиции Мексики считает сделку фактически состоявшейся, заявил он. "Путин очень положительно оценивает согласованный документ. Документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие (в переговорах - ИФ), а всего принимало участие 23 страны", - сказал Песков, напомнив, что изначально Мексика не присоединилась к общему соглашению.

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