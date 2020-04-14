Рынок акций РФ к вечеру растерял весь прирост из-за упавшей нефти

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов вторника растерял почти весь утренний рост из-за падения нефтяных бумаг вслед за нефтью (Brent упала ниже $30 за баррель) на опасениях за мировой спрос на сырье в условиях карантина из-за коронавируса; в лидерах роста выступили обновившие максимумы акции золотодобывающих компаний на фоне восьмилетних рекордов по золоту.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2631,83 пункта (+0,1%, утром индекс поднимался в район 2670 пунктов), индекс РТС - 1133,23 пункта (+0,7%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 5,5%.

Доллар упал до 73,16 рубля (-0,45 рубля).

На фоне роста золота (+0,4%, до $1768 за унцию) обновили максимумы рублевые акции ПАО "Полюс" (+5,4%, до 12,15 тыс. рублей), "Селигдара" (+19,1%, до 25 рублей; +7,6% "префы"), Polymetal (+4,4%, до 1498,8 рубля).

Также выросли бумаги "Яндекса" (+3,6%), "Норникеля" (+3%), "Мосбиржи" (+2,8%), "РусАла" (+2,6%), "Магнита" (+2,3%), "Ростелекома" (+2,2%), "Россетей" (+2,1%), "Северстали" (+1,9%), "РусГидро" (+1,9%), "Распадской" (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,3%), "Газпрома" (+1,1%, до 190,1 рубля).

Локальную поддержку акциям "Газпрома" оказали дивидендные новости: концерн может выплатить за 2019 год дивиденды в размере 15,24 рубля на акцию после 16,61 рубля за 2018 год, о чем сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Газпром" в настоящее время внедряет новую дивидендную политику, которая предусматривает курс на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО с корректировкой на неденежные статьи. В 2020 году намечено направить на дивиденды не менее 30% прибыли, в 2021 году - 40% и 50% в 2022 году. В феврале компания сообщила, что в 2020 году "корректировки будут применяться лишь частично либо не будут применяться вовсе".

Просели вслед за нефтью бумаги "Татнефти" (-5,5% и -3,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-3,9%), "Газпром нефти" (-2,1%), "Башнефти" (-1,7% и -1,9% "префы"), "Роснефти" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+26,3%), ПАО "Русполимет" (+13,8%), ПАО "Русолово" (+9%), ПАО "Левенгук" (+6,5%), АДР Qiwi (+6,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Белуга групп" (-6,6%), ПАО "Южуралникель" (-5,9%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-5,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,46 млрд рублей (из них 16,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).

Зарубежные рынки

Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,6%, гонконгский Hang Seng - 0,5%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,9%, CAC40 и DAX выросли на 0,4-1,3%), плюсует Америка (индекс S&P 500 растет на 2,5%, до 2830 пунктов) на фоне выхода данных о внешней торговле Китая, а также надежд, что пик пандемии коронавируса в Штатах может вскоре быть пройден.

Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% при прогнозах снижения на 14%. Объем импорта снизился всего на 0,9% при прогнозах падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В январе-феврале объем китайского экспорта рухнул на 17,2%, импорта - на 4%.

Профицит баланса внешней торговли КНР в марте составил $19,9 млрд (прогноз - $18,55 млрд). В январе-феврале был отмечен дефицит внешнеторгового баланса в размере $7,09 млрд.

Американская компания Johnson & Johnson (SPB: JNJ), крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, в первом квартале 2020 года получила чистую прибыль и выручку лучше ожиданий рынка и увеличила размер дивидендов, что позволило компенсировать пессимистичный годовой прогноз компании.

Вместе с тем, крупнейший по размеру активов банк США JPMorgan Chase, а также лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США Wells Fargo снизили чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года сильнее ожиданий.

Рынок нефти продолжает оценивать соглашение ОПЕК+ в попытках понять, в какой степени ограничение добычи сможет компенсировать падение спроса в условиях пандемии коронавируса; цена Brent к 18:50 по московскому времени откатилась на $2,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $29,93 за баррель (-5,7% и +0,8% в понедельник), майская цена WTI - $21,11 за баррель (-5,8% и -1,5% накануне).

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн б/с, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Президент США Дональд Трамп, содействовавший переговорам стран ОПЕК+, написал в твиттере в понедельник, что "сокращение, к которому стремится ОПЕК+, - это 20 млн баррелей в сутки (б/с), а не 10 млн б/с".

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на падение спроса в результате пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19. Резкое снижение транспортных потоков и приостановка предприятий привели к сокращению мирового спроса на нефть примерно на 30% и снижению цен до минимумов за 18 лет.