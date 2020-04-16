Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

Владимир Потанин стал богатейшим российским бизнесменом по версии Forbes

Владимир Потанин стал богатейшим российским бизнесменом по версии Forbes
Генеральный директор ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Новый рейтинг 200 богатейших бизнесменов России возглавил основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин, состояние которого оценивается в $19,7 млрд.

В предыдущем рейтинге Потанин занимал шестое место с $18,1 млрд. Второе место за собой сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с $18,1 млрд (в прошлом году - $21,3 млрд). На третьем месте - основной владелец "Новатэка" Леонид Михельсон с $17,1 млрд (годом ранее он занимал первую строчку с состоянием в $24 млрд).

Четвертое место в рейтинге снова досталось председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову и его семье: сейчас их состояние оценивается в $16,8 млрд по сравнению с $20,5 млрд годом ранее. На пятой строчке - президент "Лукойла" Вагит Алекперов ($5,2 млрд), который в предыдущем рейтинге занимал третье место ($20,7 млрд).

В "десятку" списка вошли член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко ($14,4 млрд), основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($13,4 млрд), совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман ($13 млрд), член советов директоров "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко ($12,5 млрд) и основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович ($11,3 млрд).

В числе новичков Forbes отмечает создателей разработчика игр Playrix Дмитрия и Игоря Бухманов (по $3,1 млрд, 34-е и 35-е места), создателя одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрия Волкова ($750 млн, 126-е место), президента группы "Дело" Сергея Шишкарева ($700 млн, 149-е место) и гендиректора производителя товаров для офиса "Комус" Сергея Бобрикова ($550 млн, 167-е место).

Впервые в рейтинге оказались собственница "Черкизово" Лидия Михайлова и ее семья ($900 млн, 107-е место) и дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг ($500 млн, 191-е место) - владелица пакета акций девелоперской компании TPS Real Estate.

Не попали в рейтинг экс-владелец банка "Югра" Алексей Хотин, бывший совладелец "Промсвязьбанка" Дмитрий Ананьев, владелец группы "Ви Холдинг" Виталий Мащицкий и владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов.

Forbes отмечает, что совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов за год сократилось на $40 млрд - до $456 млрд. "Входной билет" для появления в рейтинге также подешевел до $400 млн с прошлогодних $500 млн.

Forbes Владимир Потанин

Новости по теме

Новости

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Курс рубля к доллару немного вырос после обвала в среду

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Правительство РФ рассмотрит второй пакет антикризисных мер

Рынок акций РФ в среду рухнул ниже 2500п по индексу МосБиржи

Рубль вечером падает к доллару и евро на фоне очередного обвала нефти

Экономический кризис

Апрельский индекс производственной активности Нью-Йорка рухнул до рекордного уровня

Президент РФ предложил ввести новый специальный кредитный продукт

Власти Москвы запустят "беспрецедентную программу" кредитной поддержки бизнеса

Власти Москвы запустят "беспрецедентную программу" кредитной поддержки бизнеса
Экономический кризис

Минтруд за неделю получил от россиян 180 000 заявок о пособиях по безработице

Минтруд за неделю получил от россиян 180 000 заявок о пособиях по безработице
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');