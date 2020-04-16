Владимир Потанин стал богатейшим российским бизнесменом по версии Forbes

Генеральный директор ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Новый рейтинг 200 богатейших бизнесменов России возглавил основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин, состояние которого оценивается в $19,7 млрд.

В предыдущем рейтинге Потанин занимал шестое место с $18,1 млрд. Второе место за собой сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с $18,1 млрд (в прошлом году - $21,3 млрд). На третьем месте - основной владелец "Новатэка" Леонид Михельсон с $17,1 млрд (годом ранее он занимал первую строчку с состоянием в $24 млрд).

Четвертое место в рейтинге снова досталось председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову и его семье: сейчас их состояние оценивается в $16,8 млрд по сравнению с $20,5 млрд годом ранее. На пятой строчке - президент "Лукойла" Вагит Алекперов ($5,2 млрд), который в предыдущем рейтинге занимал третье место ($20,7 млрд).

В "десятку" списка вошли член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко ($14,4 млрд), основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($13,4 млрд), совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман ($13 млрд), член советов директоров "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко ($12,5 млрд) и основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович ($11,3 млрд).

В числе новичков Forbes отмечает создателей разработчика игр Playrix Дмитрия и Игоря Бухманов (по $3,1 млрд, 34-е и 35-е места), создателя одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрия Волкова ($750 млн, 126-е место), президента группы "Дело" Сергея Шишкарева ($700 млн, 149-е место) и гендиректора производителя товаров для офиса "Комус" Сергея Бобрикова ($550 млн, 167-е место).

Впервые в рейтинге оказались собственница "Черкизово" Лидия Михайлова и ее семья ($900 млн, 107-е место) и дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг ($500 млн, 191-е место) - владелица пакета акций девелоперской компании TPS Real Estate.

Не попали в рейтинг экс-владелец банка "Югра" Алексей Хотин, бывший совладелец "Промсвязьбанка" Дмитрий Ананьев, владелец группы "Ви Холдинг" Виталий Мащицкий и владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов.

Forbes отмечает, что совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов за год сократилось на $40 млрд - до $456 млрд. "Входной билет" для появления в рейтинге также подешевел до $400 млн с прошлогодних $500 млн.