Уровень одобрения заявок россиян о реструктуризации кредитов вырос с 14% до 44%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Уровень одобрения по заявлениям физлиц о реструктуризации кредитов вырос с 14% до 44%, количество заявок - свыше 585 тыс., сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Реструктуризация кредитов физических лиц. К 15 апреля заемщики подали больше 585 тысяч обращений о реструктуризации, по сравнению с итогами прошлого мониторинга доля удовлетворенных заявок граждан существенно возросла - с 14% до 44%, это почти 200 тысяч кредитов", - сказала Набиуллина.

По ее словам, отказано в реструктуризации было по 250 тысячам заявлений, по 135 тысячам заявок банки еще не приняли решение.

Более 80% заявок были сделаны в рамках собственных программ банков о реструктуризации. По ним доля удовлетворения тоже составила около 43%, или 160 тысяч заявок.

Чуть меньше 100 тысяч обращений было подано в рамках закона о льготном периоде: из них удовлетворено 38 тысяч заявлений (или 48%).

Неделей ранее, 10 апреля, Набиуллина сообщала, что физлица подали 107 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов из-за коронавируса, 65 тыс. человек из этого числа было отказано в реструктуризации. Глава ЦБ тогда предупреждала, что регулятор будет следить за банками с высокой долей отказов.