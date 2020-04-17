В компании сына Абрамовича рассказали о нестабильном спросе на овощи в рознице

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Гринхаус", созданная ООО "Сигма Кэпитал" (Москва) Аркадия Абрамовича, планирует в этом году вырастить в тепличном комплексе в Белгородской области 12 тыс. тонн томатов, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Гурий Шилов.

Тепличный комплекс, расположенный в Белгородской области, работает с 2018 года. За этот период выращено около 25 тыс. тонн томатов и 2 тыс. тонн огурцов. В этом году производство сфокусировано на томатах.

По его словам, на операционную работу компании повлияло распространение коронавируса. "Меры по самоизоляции населения, общая нестабильность рынка оказали влияние. Мы ожидаем, что можем столкнуться с ещё более серьёзными проблемами по мере развития ситуации", - сказал он.

Проблем с персоналом у компании пока нет, но есть вопросы, связанные с крайне нестабильным спросом на продукцию из-за резко упавшего трафика в розничных сетях. На розницу приходится около 80% объёма поставок "Гринхауса". К тому же "случаются задержки с приёмкой продукции в распределительных центрах розничных сетей", добавил глава компании.

Шилов также сообщил, что в первые две недели апреля компании пришлось столкнуться еще с одной проблемой - отказом торговли от продукции. "Объём отказов существенно вырос. Для сравнения - он уже превысил уровень января, который традиционно является тяжёлым месяцем", - заявил он.

Говоря о ценах на продукцию компании, он отметил, что они определяются на торгах розничных сетей. "Текущие отпускные цены для сетей в апреле значительно упали на ряд позиций, в частности, на круглые томаты, - уточнил он. - Существенное падение цен также наблюдается и в оптовом канале, на который приходится около 20% продаж".

Что будет с ценами

Как прогнозирует глава компании, "рост цен в будущем будет связан с изменением стоимости ключевых компонентов производства, в первую очередь, с непрекращающимся ростом цен на энергоносители".

Что же касается изменения валютных курсов, то компания не практикует прямые валютные поставки. "Большую долю в себестоимости - свыше 90% - составляют закупки у российских поставщиков. Но такие важные компоненты, как семена, удобрения, средства защиты растений, в основном, импортируются, - сказал Шилов. - На таких поставках может сказаться не только падение курса рубля, но и общее состояние рынка на глобальном уровне".

По его словам, "поставщики повышают цены из-за присутствия в их структуре себестоимости валютной составляющей". "На текущий момент повышение цен поставки по некоторым позициям уже составило 3-5%. И мы ожидаем, что цены могут повыситься более существенно по мере расходования старых запасов", - прогнозирует глава компании.

Он рассказал, что "потенциально интересным направлением" для "Гринхауса" может стать экспорт продукции при условии развития ассортимента.

По словам Шилова, в настоящее время компания фокусирует усилия на достижении максимальной эффективности существующих мощностей, рост тепличных площадей в ближайшее время не планируется. Таким образом, прогноз, в соответствии с которым к 2024 году планировалось увеличить площадь теплиц до 300 га, пересматривается. Не планирует компания и выходить за пределы Белгородской области.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сигма Кэпитал" создано в 2015 году. Основной вид деятельности - вложение в ценные бумаги.