Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 508 635+130 397

Тепличный комплекс сына Абрамовича удвоил годовую выручку

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В 2019 году выручка компании "Гринхаус", принадлежащей ООО "Сигма Кэпитал" (Москва) Аркадия Абрамовича, составила 1,148 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2018 году (615,2 млн рублей), следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". "Гринхаус" выращивает овощи в теплицах.

Чистый убыток компании сократился до 555,7 млн рублей с 686,9 млн рублей годом ранее. Кредиторская задолженность компании снизилась до 146,5 млн рублей со 159,2 млн рублей соответственно.

Тепличный комплекс компании, расположенный в Белгородской области, работает с 2018 года.

Как сообщалось, за период до апреля этого года здесь выращено около 25 000 тонн томатов и 2 000 тонн огурцов. В этом году производство сфокусировано на томатах, планируется собрать урожай в 12 000 тонн.

Общая площадь комплекса составляет 25 га, из них 20 га - теплицы. Стоимость проекта составила 5,2 млрд рублей. Инвестиционный кредит был предоставлен Газпромбанком.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сигма Кэпитал" создано в 2015 году. Основной вид деятельности - вложение в ценные бумаги.

Аркадий Абрамович Роман Абрамович Белгородская область Сигма Кэпитал Гринхаус

Новости по теме

Новости

Четвертое дело возбуждено после аварии на норильской ТЭЦ-3

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" обещал собрать зараженный грунт и вывезти с места разлива топлива

"Норникель" обещал собрать зараженный грунт и вывезти с места разлива топлива
Пандемия коронавируса

В РФ за время пандемии на 230% выросло число компьютеров, уязвимых для хакеров

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлен 8 831 новый заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен 8 831 новый заболевший коронавирусом

Спикер Мосгордумы Шапошников задумался о подаче иска к Навальному

Авария на ТЭЦ в Норильске

В Росприроднадзоре заверили, что сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут

Авария на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook и Twitter штрафы в 4 млн рублей

Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook и Twitter штрафы в 4 млн рублей

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');