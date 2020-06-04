Тепличный комплекс сына Абрамовича удвоил годовую выручку

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В 2019 году выручка компании "Гринхаус", принадлежащей ООО "Сигма Кэпитал" (Москва) Аркадия Абрамовича, составила 1,148 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2018 году (615,2 млн рублей), следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". "Гринхаус" выращивает овощи в теплицах.

Чистый убыток компании сократился до 555,7 млн рублей с 686,9 млн рублей годом ранее. Кредиторская задолженность компании снизилась до 146,5 млн рублей со 159,2 млн рублей соответственно.

Тепличный комплекс компании, расположенный в Белгородской области, работает с 2018 года.

Как сообщалось, за период до апреля этого года здесь выращено около 25 000 тонн томатов и 2 000 тонн огурцов. В этом году производство сфокусировано на томатах, планируется собрать урожай в 12 000 тонн.

Общая площадь комплекса составляет 25 га, из них 20 га - теплицы. Стоимость проекта составила 5,2 млрд рублей. Инвестиционный кредит был предоставлен Газпромбанком.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сигма Кэпитал" создано в 2015 году. Основной вид деятельности - вложение в ценные бумаги.