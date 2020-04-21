Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:12Заразились
на 21.04В России 52 763+5 642В мире 2 472 259+70 880

Лукашенко заявил, что экономика России заработает в обычном режиме уже через месяц

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мировая экономика, в том числе экономика России, начнет работать в нормальном режиме уже в течение месяца.

"Несмотря на смертность (от коронавируса - ИФ) 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Александр Лукашенко Белоруссия Коронавирус

Новости

Курс евро поднялся выше 83 рублей

Курс евро поднялся выше 83 рублей

Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries увеличил оборот вдвое в I квартале

Фармацевты готовы отказаться от выпуска жизненно важных лекарств

Фармацевты готовы отказаться от выпуска жизненно важных лекарств
Экономический кризис

Авиакомпании РФ попросили изменить правила получения льгот в условиях COVID-кризиса

Авиакомпании РФ попросили изменить правила получения льгот в условиях COVID-кризиса

Майские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям

Рубль падает к доллару и евро на старте торгов на фоне рекордного обвала нефти

Российский рынок акций открыл торги падением индексов МосБиржи и РТС на 1,6-3,1%

Производители продуктов предложили мораторий на новую маркировку и промо-акции в сетях

Производители продуктов предложили мораторий на новую маркировку и промо-акции в сетях
Экономический кризис

МосБиржа приостановит торги фьючерсом на WTI из-за обвала цен на нефть

Цены на WTI вернулись к положительным значениям

Цены на WTI вернулись к положительным значениям
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');