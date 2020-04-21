Лукашенко заявил, что экономика России заработает в обычном режиме уже через месяц

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мировая экономика, в том числе экономика России, начнет работать в нормальном режиме уже в течение месяца.

"Несмотря на смертность (от коронавируса - ИФ) 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.