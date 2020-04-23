Нефть WTI подорожала почти на 30% на опасениях разрастания конфликта США и Ирана

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок поднимается в четверг на фоне растущей угрозы усиления конфликта между США и Ираном, WTI прибавляет в цене около 30%.

Поддержку рынку также оказывают сигналы постепенного восстановления спроса в Китае. Стоимость июньских контрактов на WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в четверг поднялась до $17,86 за баррель, что на $4,08 (29,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подорожали на $2,08 (10,21%) - до $22,45 за баррель.

Напряженность в отношениях США и Ирана вновь усилилась после того, как Тегеран заявил в среду, 22 апреля, об успешном запуске своего первого военного спутника.

Соединенные Штаты и их союзники неоднократно выражали опасения в связи с подобными пусками в Иране. Они полагают, что истинной целью иранских инженеров является не столько отправка в космос спутников, сколько испытание баллистических технологий.

Вслед за этим американский президент Дональд Трамп написал в твиттере, что "проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море".

"Нефтяной рынок искал что-то, на что можно было бы опереться после нескольких дней болезненного падения цен, и сегодня он нашел утешение в происходящих событиях", - говорит аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

"Угроза президента США уничтожать иранские катера повышает вероятность нового витка конфликта на Ближнем Востоке - в ключевом регионе добычи нефти, и трейдеры обычно ожидают в таких случаях сокращения поставок из региона", - цитирует эксперта MarketWatch.

Тем временем Китай в первом квартале текущего года увеличил импорт нефти на 5%, свидетельствуют данные Associated Press. В марте импорт вырос на 4,5% к аналогичному месяцу прошлого года.

Увеличение импорта эксперты связывают с наращиванием Китаем стратегических резервов в условиях резкого падения цен на нефть.