Иран сообщил об успешном запуске первого военного спутника

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в среду сообщил на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника.

Спутник под названием "Нур" ("Свет" в переводе с персидского языка) выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км от Земли. Его запустили с полигона в пустыне Дашт-е Кавир.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что официального независимого подтверждения запуска пока нет.

Ранее сообщалось о нескольких неудачных попытках Ирана запустить спутники.