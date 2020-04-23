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ЦБ предложил увеличить госгарантию по зарплатным кредитам до 85% с 75%

Предполагается, что это поднимет долю одобрений на 60-70%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Центробанк РФ предложил правительству увеличить обеспечение, которое через ВЭБ предоставляется банкам на зарплатные кредиты, до 85% с нынешнего уровня 75%. об этом рассказал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По мнению ЦБ, это будет стимулировать банки участвовать в программе и повысит уровень одобрения поступающих от компаний кредитных заявок в 1,6-1,7 раза.

Власти и сам ЦБ не раз отмечали, что стартовавшая в начале апреля программа беспроцентных кредитов на выплату зарплаты работает неэффективно: получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам, поскольку не получают с этого большой доход и при этом несут издержки и кредитные риски (государство в лице ВЭБа берет на себя только 75% рисков). Правительство и ЦБ предлагают банкам в качестве мотивации рассматривать не текущую прибыль, а поддержание жизнедеятельности своих клиентов для будущей работы с ними.

ВЭБ в рамках этой программы выдал банкам уже 77,25 млрд рублей из планируемого объема поручительств в 100 млрд рублей. В рамках программы было подано 11,5 тыс. заявок на 27,5 млрд рублей, из них одобрено кредитов на 13,6 млрд рублей. Сейчас такие кредиты могут выдавать 20 банков. В ближайшее время программа будет распространена на крупные предприятия из отраслей, пострадавших от коронавируса.

ЦБ РФ

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