Проинфляционные риски из-за ослабления рубля и роста спроса на отдельные товары уменьшились

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткосрочные проинфляционные риски, связанные с возможным более значительным переносом в цены произошедшего ослабления рубля, а также с эпизодами повышенного спроса на отдельные группы товаров, уменьшились, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

"Однако нарушения логистических цепочек в связи с введением ограничительных мер могут оказывать локальное повышательное влияние на цены. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях", - подчеркивает Банк России.

Ограничительные меры, введенные в мире и России для борьбы с пандемией коронавируса, негативно отражаются на экономической активности. "Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть", - отмечает ЦБ.

Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью относительно динамики распространения коронавируса в мире, масштабов возможных мер борьбы с пандемией и их влияния на экономическую активность, а также скорости восстановления мировой и российской экономики после снятия ограничительных мер, подчеркивает регулятор.

Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 5,50% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков.

"При принятии решения по ключевой ставке Банк России также учитывал задачу поддержания финансовой стабильности, особенно в условиях изменчивой конъюнктуры международных товарных и финансовых рынков", - говорится в сообщении.