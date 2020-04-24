Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Проинфляционные риски из-за ослабления рубля и роста спроса на отдельные товары уменьшились

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткосрочные проинфляционные риски, связанные с возможным более значительным переносом в цены произошедшего ослабления рубля, а также с эпизодами повышенного спроса на отдельные группы товаров, уменьшились, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

"Однако нарушения логистических цепочек в связи с введением ограничительных мер могут оказывать локальное повышательное влияние на цены. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях", - подчеркивает Банк России.

Ограничительные меры, введенные в мире и России для борьбы с пандемией коронавируса, негативно отражаются на экономической активности. "Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть", - отмечает ЦБ.

Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью относительно динамики распространения коронавируса в мире, масштабов возможных мер борьбы с пандемией и их влияния на экономическую активность, а также скорости восстановления мировой и российской экономики после снятия ограничительных мер, подчеркивает регулятор.

Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 5,50% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков.

"При принятии решения по ключевой ставке Банк России также учитывал задачу поддержания финансовой стабильности, особенно в условиях изменчивой конъюнктуры международных товарных и финансовых рынков", - говорится в сообщении.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Топ-менеджеры Burberry урезали себе вознаграждения на 20% из-за коронавируса

ЦБ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-6%

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

Rambler Group попросил закрыть уголовное дело о правах на Nginx

Rambler Group попросил закрыть уголовное дело о правах на Nginx

ЦБ РФ продлил перевод пенсионеров на карты "Мир" с 1 июля до 1 октября

Коллапс с фьючерсами WTI ознаменовал новую реальность рынка

Коллапс с фьючерсами WTI ознаменовал новую реальность рынка

Рынки акций Азии снижаются на новостях о провале испытаний препарата от COVID-19

РЖД допустили падение погрузки в 2020 году почти на 5%

Рынок акций США слабо изменился после новостей о провале испытаний препарата от коронавируса

Рынок акций США слабо изменился после новостей о провале испытаний препарата от коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');