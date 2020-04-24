"Норникель" не ожидает критических сбоев, хотя часть инвестпроектов может отложить

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" не ожидает критических сбоев в производстве и реализации инвестпрограммы, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава компании Владимир Потанин. Сроки исполнения ряда проектов инвестпрограммы "Норильского никеля" могут сдвинуться из-за вызванных вирусом ограничений, но невосполнимых потерь удастся избежать, в том числе за счет профилактики эпидемиологической ситуации, на которую компания выделила значительную часть из пакета поддержки в 10,5 млрд рублей.

"Норникель" на этой неделе подтвердил производственный прогноз на 2020 год, несмотря на риски выпадения объемов продаж в 2020 году из-за ожидаемо долгого восстановления рынков и возможных проблем у клиентов. Потанин отметил, что это решение принято во многом потому, что компания максимально застраховала производство от сбоев.

"Мы прикладываем огромные усилия и средства для того, чтобы совместно с властями обеспечить надежную эпидемиологическую ситуацию в Норильском промышленном районе. Введен жесткий карантин для прибывающих людей, налажено регулярное тестирование, закуплены огромное количество тепловизоров, чтобы следить за здоровьем людей, работающих в коллективах. Организованы дополнительные койки в обсерваторах, поставлены дополнительные ИВЛ для лечения людей. Ведется большая профилактика, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - сказал он.

"Конечно, у нас нет абсолютной уверенности в том, что нам не придется пересматривать производственные планы. Но у нас есть понимание, что мы сделали то, что нужно. Грубо говоря: делай что должен, и будь что будет", - отметил Потанин.

"Мы максимально много уделяем этому внимания и вкладываемся в это, забыв про режим экономии - сейчас надежность важнее. Рассчитываем на то, что эти усилия приведут к тому, что мы сможем профилактировать все возможные проблемы. При этом, конечно, отдаем себе отчет в том, что ряд вопросов находится вне нашего контроля. Но, как говорил Наполеон: "Бог помогает батальонам, которые хорошо стреляют". Стараемся действовать по этому принципу", - заключил он.

Говоря о возможности сокращения издержек и сокращения инвестпрограммы, он пояснил, что "Норникель" не пытается отложить финансовые обязательства. "Скорее, вопрос упирается в практические проблемы, связанные с коронавирусом: сложность завоза вахтовых работников, смену вахт, необходимость проведения карантина перед выходом на работу. Из-за этого чисто технически многие проекты, которые в нашем pipeline стояли на весну, сдвинутся по срокам", - сказал он.

Осложнение эпидемиологической ситуации пришлось на короткий период интенсивного завоза сырья и материалов в Норильский промрайон, предшествующий ледоходу на Енисее, который блокирует единственный порт в этом регионе Дудинку. "Через некоторое время пойдет лед по Енисею и все встанет - и до этого надо многое успеть сделать", - отметил глава "Норникеля".

"Сейчас пока рано говорить о том, какие конкретно проекты из-за этого пострадают. Нам не приходится выбирать, но, в первую очередь, мы конечно стараемся обеспечить минимальное отставание с реализацией Серного проекта", - сказал Потанин.

"Пока мы видим, что невосполнимых потерь нам удастся избежать, несмотря на сдвиг по срокам реализации некоторых проектов, которые некритично скажутся на общем состоянии работы и наших среднесрочных и долгосрочных планах", - отметил глава "Норникеля".

Ранее на этой неделе "Норникель" сообщил о возможности снижения прогноза по capex на этот год ($2,2-2,5 млрд) из-за ослабления рубля, потенциальных задержек с поставками оборудования и привлечением необходимого персонала из-за ограничений, вызванных пандемией. По оценкам Бориса Синицына из "ВТБ Капитала", из-за более слабого рубля capex "Норникеля" при текущем курсе скорректируется минимум до $1,9-2,2 млрд.

Рост капвложений "Норникеля" в связи с приближением инвестиционного цикла по стратегическим проектам (расширение Талнахской обогатительной фабрики, развитие Южного кластера и Серный проект) является аргументом для Потанина, предлагающего снизить дивиденды, которые рассчитываются по формуле в соглашении акционеров "Норникеля". Партнер по этому соглашению "РусАл" заинтересован в стабильно высоких дивидендах, необходимых для обслуживания долга, составляющего около $6,5 млрд.

На протяжении последних нескольких лет "Норникель" стабильно инвестировал меньше плана. В 2019 году капвложения составили $1,32 млрд, что ниже на 15% прошлого года, при изначально запланированных $2,2 млрд (в ноябре ориентир снизился до $1,3 - 1,5 млрд).