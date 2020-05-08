"Норникель" сообщил о квартальном убытке по РСБУ в 4,9 млрд рублей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года "Норникель" получил чистый убыток по РСБУ в 4,915 млрд рублей против чистой прибыли годом ранее.

Этот результат компания связала со значительными прочими расходами на сумму 149 млрд рублей, порядка 80% которых составляют курсовые разницы. Курсовые разницы связаны с чистым валютным долгом компании в размере $8 млрд.

Переоценка чистого валютного долга "Норникеля" при ослаблении курса рубля за квартал более чем на 25% привела к разовому неденежному убытку от курсовых разниц, сообщили в компании.

Квартальная выручка "Норникеля" выросла на 25%, составив 214,56 млрд рублей. Ценовая конъюнктура улучшилась по сравнению с I кварталом 2019 года по всем основным металлам в корзине "Норникеля" кроме меди, выросли биржевые цены на никель, платину и палладий; при этом среднеквартальная цена палладия выросла на 60% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого год.

Валовая прибыль в январе-марте увеличилась на 45%, до 156,48 млрд рублей.

В конце апреля "Норникель" сообщил о создании денежного резерва в размере около $5 млрд в целях повышения финансовой устойчивости и в преддверии выплаты дивидендов по итогам 2019 года. Для этого компания привлекла действующие кредитные линии. Вместе с неиспользованными кредитными линиями общий размер подушки ликвидности превышает $7 млрд, что позволяет обслуживать и выплачивать долги в течение трех лет без привлечения дополнительного финансирования.

Тогда "Норникель" пояснял, что ослабление рубля в I квартале привело к существенному негативному эффекту курсовых разниц на чистую прибыль за счет значительного объема валютного долга. "При этом эффект от переоценки долга не является ни операционным, ни денежным убытком и не повлияет на показатели EBITDA и денежного потока", - говорилось в сообщении компании.