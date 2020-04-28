PepsiCo отозвала годовой прогноз в связи с неопределенностью из-за пандемии COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, сократила чистую прибыль в первом финансовом квартале текущего года и отозвала годовой прогноз в связи с неопределенностью из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 12 недель, завершившихся 21 марта, составила $1,338 млрд, или $0,96 в расчете на акцию. За сопоставимый период предыдущего года показатель равнялся $1,413 млрд, или $1 на акцию.

Между тем выручка компании увеличилась до $13,881 млрд по сравнению с $12,884 млрд за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль в размере $1,03 на акцию при выручке в $13,192 млрд.

"Несмотря на хорошие показатели в первом квартале, сохраняется существенная неопределенность, связанная с COVID-19", - говорится в сообщении компании.

"В связи с этой неопределенностью ранее сделанный компанией финансовый прогноз на 2020 финансовый год больше не может быть применим", - отмечается в сообщении.

Котировки акций PepsiCo в ходе электронных торгов во вторник растут на 0,4%. Капитализация компании за последние три месяца уменьшилась на 5,6% и сейчас составляет $186,8 млрд.