"Единая Россия" выступила за увеличение предельной суммы страхования вкладов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе онлайн-совещания с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиулиной во вторник высказался за необходимость увеличения порога суммы страхования вкладов, который сейчас составляет 1,4 млн рублей.

"Мы поддерживаем увеличение страховой суммы вкладов", - передает слова Неверова пресс-служба партии. "Эту тему мы неоднократно поднимали. Как вы сказали, Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ИФ), такого же мнения придерживаются эксперты, к концу года вырастет просроченная задолженность по кредитам, и здесь под риски попадают малые и средние кредитные организации", - сказал парламентарий.

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Сейчас предельный размер возмещения по вкладам для физических лиц, ИП и малого бизнеса составляет 1,4 млн рублей, за исключением счетов-эскроу - по ним возмещение составляет 10 млн рублей. В декабре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для физлиц в ряде случаев до 10 млн рублей и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.

В перечень юридических лиц, средства которых могут подпасть под возмещение, включены, помимо малых предприятий, садоводческие некоммерческие товарищества, огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации и некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг. Предельная сумма возмещения для них составит 1,4 млн рублей.

Повышенный порог возмещения в сумме не более 10 млн рублей установлен для лиц в случае продажи им жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения; получения наследства; возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получения соц выплат и пособий; исполнения решения суда; получения грантов в форме субсидий.