Банки РФ приняли больше 22 тыс. заявок на зарплатные кредиты объемом 57 млрд руб.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки приняли от предприятий свыше 22 тысяч заявлений на выдачу беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты на общую сумму 57 млрд рублей, из них одобрено почти 40% заявок, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Эти данные представитель ЦБ привел по состоянию на 28 апреля. По словам Мамуты, банки уже одобрили заявки на льготные зарплатные кредиты на 30 млрд рублей и предоставили кредитные лимиты на 15 млрд рублей.

"Мы каждый день следим за тем, как реализуется эта программа. К ней помимо малого бизнеса добавился средний и даже крупный бизнес. (...) Мы следим за тем, какой уровень одобрений, взаимодействуем с банками по проблемам, которые возникают", - сказал Мамута в ходе вебинара ЦБ, посвященного мерам поддержки МСП в условиях пандемии.

Власти и сам ЦБ не раз отмечали, что стартовавшая в начале апреля программа беспроцентных кредитов на выплату зарплаты работает неэффективно: получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам, поскольку не получают с этого большой доход и при этом несут издержки и кредитные риски (государство в лице ВЭБа берет на себя только 75% рисков). Правительство и ЦБ предлагают банкам в качестве мотивации рассматривать не текущую прибыль, а поддержание жизнедеятельности своих клиентов для будущей работы с ними.