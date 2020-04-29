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Банки РФ приняли больше 22 тыс. заявок на зарплатные кредиты объемом 57 млрд руб.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки приняли от предприятий свыше 22 тысяч заявлений на выдачу беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты на общую сумму 57 млрд рублей, из них одобрено почти 40% заявок, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

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Эти данные представитель ЦБ привел по состоянию на 28 апреля. По словам Мамуты, банки уже одобрили заявки на льготные зарплатные кредиты на 30 млрд рублей и предоставили кредитные лимиты на 15 млрд рублей.

"Мы каждый день следим за тем, как реализуется эта программа. К ней помимо малого бизнеса добавился средний и даже крупный бизнес. (...) Мы следим за тем, какой уровень одобрений, взаимодействуем с банками по проблемам, которые возникают", - сказал Мамута в ходе вебинара ЦБ, посвященного мерам поддержки МСП в условиях пандемии.

Власти и сам ЦБ не раз отмечали, что стартовавшая в начале апреля программа беспроцентных кредитов на выплату зарплаты работает неэффективно: получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам, поскольку не получают с этого большой доход и при этом несут издержки и кредитные риски (государство в лице ВЭБа берет на себя только 75% рисков). Правительство и ЦБ предлагают банкам в качестве мотивации рассматривать не текущую прибыль, а поддержание жизнедеятельности своих клиентов для будущей работы с ними.

ЦБ РФ

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