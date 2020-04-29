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Отделения Сбербанка в майские праздники будут работать по режиму выходного дня

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Офисы Сбербанка России в период официальных выходных в честь майских праздников будут работать по режиму выходного дня, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что в случае повышенного спроса откроются дополнительные офисы из "горячего" резерва там, где это будет необходимо.

Сеть банкоматов будет работать в обычном режиме в полном объеме.

"С 6 по 8 мая по стране будет работать более 9 тыс. отделений банка - даже больше, чем в тот же период прошлого года", - отметил Ведяхин.

30 апреля офисы по обслуживанию физлиц будут работать в обычном режиме. "С 4 по 8 мая, 10 и 11 мая будут работать в обычном режиме с учетом территориальных особенностей и производственного календаря, со списком офисов можно ознакомиться на сайте банка. С 1 по 3 мая и 9 мая будут работать дежурные офисы банка, со списком дежурных офисов можно ознакомиться на сайте", - говорится в пресс-релизе.

Режим работы каждого отделения индивидуален, информацию о нем можно получить в самом офисе или на сайте банка.

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