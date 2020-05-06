Минстрой сообщил о выдаче банками льготной ипотеки на 6 млрд рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - По программе льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых выдано около 2 тысяч кредитов на 6 млрд рублей. Об этом сообщил и.о. министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Заработала программа льготной ипотеки, сегодня каждая семья может взять ипотеку на новостройку по ставке 6,5%. Уже подано более 20 тысяч заявок, более 14 тысяч заявок рассмотрено, 11 тысяч заявок одобрено и уже выдано порядка 2 тысяч кредитов на 6 млрд рублей", - сказал Стасишин в среду на совещании у президента Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

"За весь срок реализации программы мы планируем, что будет выдано более 230 тысяч ипотечных кредитов, и это поддержит порядка 13,3 млн кв.м жилья, которое сейчас находится в стройке", - сообщил Стасишин.

Путин 16 апреля поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в столичном регионе, Петербурге и Ленинградской области, 3 млн - в других регионах. Минимальный первоначальный взнос - 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.