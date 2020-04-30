Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Заемщики вправе получить кредитные каникулы дважды, считает Верховный суд России. Один раз они могут это сделать по "базовому" закону об ипотечных каникулах, второй - по новому закону, разрешающему гражданам отсрочить на полгода выплаты по займам из-за сокращения доходов на треть.

Льготные периоды, установленные двумя законами, "при наличии соответствующих условий могут быть предоставлены одному и тому же заемщику в любой последовательности, однако не могут быть установлены одновременно", решил ВС.

Об этом говорится в обзоре ВС по вопросам судебной практики, связанным с новыми законами и решениями, принятыми в связи с коронавирусом.

В стране появилось два закона, согласно которым гражданин-заемщик может попросить банк дать ему кредитные каникулы.

Закон об ипотечных каникулах действует с 2019 года и разрешает освобождать заемщиков от платежей банку на срок до полугода. Он распространяется на ипотечные договоры с размером кредита не более 15 млн рублей, на основании которых было приобретено единственное жилье. Такие каникулы могут предоставляться гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в частности, официальным безработным, инвалидам I или II группы, гражданам, признанным временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. Кроме того, на льготу по выплатам может претендовать заемщик в случае снижения дохода на 30% (рассчитывается за 2 месяца перед обращением по сравнению со среднегодовым значением). При этом для получения каникул размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от среднемесячного дохода.

Второй закон был принят в апреле 2020 года ради минимизации негативных последствий от пандемии. Он разрешает воспользоваться временным освобождением от платежей по кредитам заемщикам, чьи доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года, если сумма займа не превышает пороговое значение, определенное правительством. Для потребительских кредитов изначальная сумма займа не должна превышать 250 тыс. рублей, для автокредитов - 600 тыс. рублей, для ипотеки в Москве - 4,5 млн рублей; в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе - 3 млн рублей, в остальных регионах - до 2 млн рублей. Такие каникулы действуют до полугода.

ВС также сориентировал суды на то, что заемщик, просрочивший оплату по кредиту, может быть освобожден от ответственности (пени, штрафы). Это возможно, если просрочка произошла не по его вине, а из-за чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе связанных с установленными ограничительными мерами.