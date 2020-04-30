Выплаты топ-менеджменту Сбербанка в 2020 году сократятся вдвое

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Объем выплат топ-менеджменту Сбербанка в 2020 году сократится в 2 раза. Об этом сообщил зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции в четверг.

"Совокупные компенсации топ-менеджменту банка в этом году в два раза снизятся. Кстати, сегодня совет директоров банка принял решение перевести зарплату за апрель фонду борьбы с коронавирусом", - сказал Морозов.

Сбербанк в пресс-релизе в четверг сообщил, что банк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Сбербанк не уточняет, какой круг топ-менеджеров пожертвовал свою зарплату на борьбу с коронавирусом.