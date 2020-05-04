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Европейский центральный банк спрогнозировал снижение ВВП еврозоны на 5,5% в 2020 году

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) резко ухудшил прогнозы для ВВП еврозоны, а также инфляции и безработицы на 2020 год, отметив негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничительных мер, введенных с целью сдерживания ее распространения.

Согласно новому прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны сократится на 5,5% в текущем году, инфляция составит 0,4%.

В январе эксперты ЕЦБ прогнозировали рост экономики региона на 1,1% и инфляцию на уровне 1,2% в годовом выражении.

В 2021 году, согласно оценкам европейского Центробанка, ВВП еврозоны увеличится на 4,3% (январский прогноз предполагал рост на 1,2%). В 2022 году ВВП региона повысится на 1,7%, ожидают в ЕЦБ.

Прогноз роста экономики еврозоны в долгосрочной перспективе оставлен на уровне 1,4%.

Инфляция в 2021 году, как ожидается, составит 1,2% (январский прогноз - 1,4%), в 2022 году - 1,4% (январский прогноз - 1,3%). Прогноз ЕЦБ для инфляции на долгосрочную перспективу оставлен на уровне 1,7%.

Прогноз безработицы в еврозоне на текущий год повышен до 9,4% с ожидавшихся ранее 7,5%, на 2021 год - до 8,9% с 7,4%, на 2022 год - до 8,4% с 7,3%. Прогноз безработицы в долгосрочной перспективе (на период до 2024 года) повышен до 7,7% с 7,3%.

Хроника 27 января – 04 мая 2020 годаЭкономический кризис
ЕЦБ

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