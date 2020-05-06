Авиаперевозка грузов из Китая в РФ на фоне COVID-19 подорожала почти в 4 раза

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Стоимость авиационной перевозки грузов из Китая в РФ на фоне пандемии COVID-19 подорожала почти в 4 раза, говорится в исследовании логистического альянса АСЕХ.

До пандемии транспортировка 1 кг груза пассажирским или грузовым авиарейсом из Шанхая в Москву составляла в среднем $3,5-5. Но в марте пассажирское авиасообщения между РФ и Китаем приостановилось, и для грузоотправителей остались доступны только грузовые рейсы. При этом ставки на них в том же месяце выросли в среднем в 2,5 раза, до $10-12/кг, говорится в исследовании. На данный момент ставки колеблются на уровне $10-15/кг, то есть в 4 раза больше, чем до пандемии.

Примерно в 4 раза выросло и транзитное время доставки грузов из Шанхая в Москву авиатранспортом - до 10-12 дней вместо 2-3 дней. Тем не менее, авиаперевозка по-прежнему считается самым быстрым способом перевозки, отмечают эксперты.

В РФ крупнейшей группой грузовых авиакомпаний является "Волга-Днепр". Также ряд пассажирских перевозчиков начали использовать самолеты для транспортировки грузов, среди них - "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Nordwind, AZUR air.