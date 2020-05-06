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Turkish Airlines в июне возобновит авиасообщение с 19 странами

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Turkish Airlines подготовила план возобновления пассажирских перевозок в июне, июле и августе. Сначала она возобновит внутренние перелеты, а затем постепенно восстановит международные маршруты по 22 направлениям в 19 стран. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на агентство Anadolu и его источники.

В июне компания планирует восстановить до 60% внутренних перевозок, а в июле и августе их расширить.

В частности, в июне перевозчик планирует восстановить полеты в Канаду, Афганистан, Казахстан, Японию, Китай, Южную Корею, Сингапур, Данию, Швецию, Германию Норвегию, Австрию, Нидерланды, Бельгию, Белоруссию, Израиль, Кувейт, Грузию и Ливан и в итоге совершать по 75 рейсов в неделю.

В июле компания будет летать по 103 международным направлениям, в августе - по 160.

Ранее Turkish Airlines прекратила все международные перевозки до 28 мая. Часть пассажирских рейсов она заменила грузовыми перевозками.

В Турции зафиксирован 129 491 случай заражения коронавирусом, 3520 заболевших умерли, 73 285 - выздоровели.

В России действует запрет на въезд иностранцев на неопределенный срок.

Хроника коронавируса. Май.

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Turkish Airlines Турция коронавирус

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