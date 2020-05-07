Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

Крупнейший авиаперевозчик Европы увеличил убыток в I квартале

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Франко-голландская Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, увеличила убыток в первом квартале 2020 года в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса для мировой авиационной отрасли и сообщила, что наибольший удар придется на показатели во втором квартале.

Пандемия коронавируса

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил 1,8 млрд евро по сравнению с 324 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Операционный убыток увеличился до 815 млн евро против 286 млн евро годом ранее, что полностью связано с плохими показателями в марте в связи с пандемией коронавируса. Выручка за отчетный период составила 5,02 млрд евро по сравнению с 5,94 млрд евро за первые три месяца 2019 года.

Air France-KLM прогнозирует, что объем авиаперевозок сократится примерно на 95% во втором квартале и приблизительно на 80% - в третьем, в марте падение показателя составило 35%. Компания отмечает, что постепенное открытие границ позволит умеренными темпами восстанавливать объем перевозок летом 2020 года.

Компания ожидает, что операционный убыток во втором квартале будет существенно больше, чем в первом. Авиаперевозчик отозвал прогноз финансовых показателей на 2020 год.

Акции Air France-KLM в ходе торгов в четверг дешевеют на 2,5%. С начала года капитализация компании упала на 58,7% и составляет 1,8 млрд евро.

Хроника 27 января – 07 мая 2020 годаЭкономический кризис
Air France-KLM Европа коронавирус

Новости

Глава Крыма поставил под сомнение курортный сезон 2020 года

Альфа-групп отказалась забирать дивиденды на свой пакет в Х5

До половины московских магазинов одежды и обуви могут не пережить карантин

Правительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

Правительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

ЦБ дал прогноз дефицита бюджета России в 2020 году

ЦБ дал прогноз дефицита бюджета России в 2020 году

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

ФНС допустила начало выплат МРОТ-субсидий для бизнеса до 18 мая

ФНС допустила начало выплат МРОТ-субсидий для бизнеса до 18 мая
Экономический кризис

Еврокомиссия спрогнозировала "рецессию исторического размаха" из-за коронавируса

Еврокомиссия спрогнозировала "рецессию исторического размаха" из-за коронавируса

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');