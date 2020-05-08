ВТБ раскрыл свою долю в "Ростелекоме"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Группа ВТБ раскрыла свою долю в "Ростелекоме", которой она владеет напрямую и через СП с партнерами по инвестициям в Tele2.

Как говорится в отчетности ВТБ за I квартал, группа владеет 43,91% в АО "Телеком Инвестиции", у которого 20,98% обыкновенных акций "Ростелекома". Следовательно, эффективная доля ВТБ в этом пакете - 9,2% голосов "Ростелекома", а партнеров банка по "Телеком инвестициям" (Invintel B.V. Алексея Мордашова, банк "Россия") - 11,77% голосов.

Также у ВТБ есть пакет акций "Ростелекома" в размере 8,44% голосов, им распоряжаться банк не сможет на протяжении четырех лет (это делается для сохранения госконтроля в "Ростелекоме"). Плюс, как следует из отчета ВТБ, у него есть небольшая доля в "Ростелекоме", приобретенная в рамках других сделок: всего, с учетом "квазигосударственного" пакета, у него 9,55% оператора, включая привилегированные акции.

В отчете ВТБ также сообщил, что в феврале - то есть в процессе оформления сделки по консолидации "Ростелекомом" Tele2 - приобрел 25% Invintel (владела 40% в холдинговой структуре, контролировавшей 55% Tele2). Параметры этой сделки банк не раскрыл.

"Ростелеком" консолидировал Tele2, выкупив 55% сотового оператора у Tele2 Russia Holding AB. В частности, оператор приобрел 17,5% долей Tele2 за 42 млрд рублей, 27,5% - за 66 млрд рублей от допэмиссии акций. Еще 10% Tele2 госоператор получает в обмен на 10% собственных обыкновенных акций, которые находятся на балансе дочернего ООО "Мобител" - сумма договора составляет 24 млрд рублей, эта доля перешла "Телеком Инвестициям".

По итогам сделки доли владения "Ростелекомом" изменились таким образом: free float снизился до 28,6%, доля государства составила 38,2%, у "Телеком Инвестиций" пакет увеличился до 21%, "Мобител" сохранил за собой 0,4%, ВЭБ - 3,4% "Ростелекома".

Объединенная компания станет крупнейшим по выручке телеком-оператором в РФ: по итогам 2020 года этот показатель превысит 500 млрд рублей.