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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ на апрельском заседании совета директоров рассматривал шаг снижения ключевой ставки в 100 базисных пунктов (б.п.) и допускает его рассмотрение в будущем. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции в пятницу.

"Я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможное снижение ставки на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться, как сейчас, вариант снижения на 100 пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив", - сказала Набиуллина.

"Принимая решение, мы как всегда будем оценивать весь комплекс факторов, всю текущую ситуацию, наши прогнозы по динамике экономики и инфляции, и в том числе будем учитывать и оценивать, как финансовая система, банки могут адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов, и депозитов получены по фиксированным ставкам. Будем все это оценивать и принимать решение", - отметила глава ЦБ.

Банк России 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50% годовых.

Хроника 27 января – 08 мая 2020 годаЭкономический кризис
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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