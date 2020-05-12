Сводный индекс опережающих показателей ОЭСР рухнул в апреле рекордными темпами

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Индексы опережающих экономических показателей, рассчитываемые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле 2020 года снизились беспрецедентными темпами в большинстве крупных стран мира.

Меры, введенные с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, продолжают оказывать существенное влияние на объемы производства, потребления, а также показатели доверия, говорится в пресс-релизе ОЭСР. Сводные опережающие индикаторы в странах-членах Организации указывают на резкий спад деловой активности.

В Китае, однако, где ограничительные меры уже в основном сняты, опережающие индикаторы производственного сектора говорят о положительном изменении импульса, отмечают в организации.

Общий индекс опережающих показателей стран ОЭСР в апреле рухнул на рекордные 2,34 пункта относительно предыдущего месяца - до 95,8 пункта с пересмотренных мартовских 98 пунктов (предыдущая оценка 98,8 пункта).

Индикатор для стран G7 упал на 1,52 пункта - до 96,3 пункта. Среди отдельных государств этой группы наиболее резкое снижение отмечено в Великобритании - 7,21 пункта, до 91,1 пункта. В Германии показатель опустился на 3,21 пункта, до 93,7 пункта, во Франции - на 2,72 пункта, до 94,1 пункта, в Италии - на 2,25 пункта, до 95,6 пункта.

Сводный индекс опережающих показателей для Японии уменьшился на 0,46 пункта, до 98,4 пункта, для Канады - на 1,04 пункта, до 96,9 пункта. В еврозоне падение составило 2,87 пункта - до 94,4 пункта.

Индекс опережающих показателей в России в апреле снизился на 7,07 пункта и составил 91,3 пункта. Среди основных emerging markets это было самое значительное падение. Аналогичный показатель в Бразилии опустился на 6,44 пункта - до 93,9 пункта, в Индии - на 1,6 пункта, до 95,9 пункта, в Китае был отмечен рост на 0,2 пункта, до 93,7 пункта.

Индекс опережающих показателей нацелен на выявление потенциального изменения экономического тренда заблаговременно, примерно за 6-9 месяцев.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.