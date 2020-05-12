Газопровод из РФ в Турцию "Голубой поток" остановится до конца месяца

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Газопровод "Голубой поток", идущий через Черное море из России на восток Турции, 13 мая остановится на профилактику до конца месяца.

В управлении информации ПАО "Газпром" ранее заявляли, что "Газпром" планирует проведение плановых профилактических работ на "Голубом потоке" на территории России с 13 по 19 мая. Однако турецкий партнер - трубопроводная компания Botas - сообщает, что ремонтные работы у нее продлятся с 13 по 29 мая.

В сутки магистраль может перекачивать 47 млн куб. метров газа. По данным Botas, 13 мая будет доступна мощность в 10 млн кубометров, затем магистраль не будет качать газ до конца месяца. 28 мая будет доступна мощность в 14 млн кубометров, 29 мая - уже 37 млн кубометров.

"Голубой поток" заработал в 2003 году. В 2017 году газопровод работал со 100%-ной загрузкой, прокачав 15,8 млрд куб. м, а в 2018 году прокачка упала до 13,3 млрд кубометров, а в 2019 году - до 11,1 млрд кубов.

Турция получает российский газ по двум морским газопроводам - через только что построенный взамен украинского транзита "Турецкий поток" (снабжает газом также Болгарию, Грецию и Македонию) и "Голубой поток". Техническое обследование "Турецкого потока" назначено на 23-28 июня, свидетельствуют данные "Булгартрансгаза".