"СИБУР" через суд потребовал 408,7 млн рублей от владельца новосибирского НПЗ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАО "СИБУР Холдинг" подало в Арбитражный суд Тюменской области иск на 408,7 млн рублей к ООО "ВПК-Ойл" (Грозный), владеющему Коченевским НПЗ в Новосибирской области. Это следует из материалов суда.

Заявление поступило в суд 7 мая и касается исполнения обязательств по договорам поставки товаров. Во вторник "СИБУР" дополнил его двумя ходатайствами об обеспечении иска. Решение суда о принятии иска к производству еще не опубликовано.

В июле 2019 года СИБУР сообщал, что заключил с "ВПК-Ойл" долгосрочный контракт на поставку бензина газового стабильного (БГС). По условиям контракта "ВПК-Ойл" должна была поставлять БГС производства Коченевского НПЗ на томское предприятие СИБУРа ("Томскнефтехим") для последующего производства нефтехимической продукции.

В производстве Арбитражного суда Новосибирской области в настоящее время находятся иски еще трех топливных компаний о взыскании задолженности с ООО "ВПК-Ойл". Общая сумма требований составляет около 1,44 млрд рублей.

Так, кемеровское ООО "Евротэк" обратилось в суд 10 февраля 2020 года с требованием взыскать с "ВПК-Ойл" 300 млн рублей долга по договору поставки от 14 января 2019 года. Заявление томского ООО "Стандарт-Трейд" на 188,7 млн рублей поступило в суд 17 февраля. Московское ООО "Руно-Ресурс" направило 10 марта и 8 апреля два иска - на 439,6 млн рублей и 507,7, млн рублей. По этим искам возбуждены производства, их рассмотрение отложено до конца мая.

Комментарием "ВПК-Ойла" "Интерфакс" пока не располагает.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "ВПК-Ойл" в 2018 году составила 21 млрд рублей, чистая прибыль - 166 млн рублей. Данные за 2019 год не приводятся. Единственным собственником компании является ООО "Стандарт-Ойл", принадлежащее АО "Ойл-Логистик" (оба - Новосибирск).

Коченевский НПЗ с 2016 года реализует программу модернизации: компания планирует во втором полугодии 2020 года запустить производство дизельного топлива класса "Евро-5", а позже - производство бензина того же стандарта. Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался в 9,3 млрд рублей. Главным источником сырья для предприятия является Верх-Тарское месторождение в Новосибирской области, которое поставляют НК "Нефтиса", "Русснефть" и ООО "Энерго Ресурс".

В начале декабря 2019 года ООО "ВПК-Ойл" приняло решение о смене места регистрации с рабочего поселка Коченево в Новосибирской области, где расположен завод, на Грозный.