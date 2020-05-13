Три четверти заемщиков с "ипотечными каникулами" вернулись в график погашения

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Три четверти российских заемщиков с "ипотечными каникулами" за время действия закона вернулись в график погашения, следует из материалов ЦБ РФ.

"Всего за время действия закона за отсрочкой или снижением платежей к кредиторам обратились около 24 тыс. заемщиков (в прошлом году в банки поступило 15,5 тыс. требований граждан). При этом более 2,3 тыс. заемщиков уже успели не только получить кредитные каникулы, но и завершить их: в график платежей успешно вернулись 76% из них", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Закон, который позволяет предоставлять "ипотечные каникулы" сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, вступил в силу 31 июля 2019 года. Также в апреле 2020 года вступил в силу закон о "кредитных каникулах" для граждан, пострадавших от пандемии COVID-19.

"В I квартале 2020 года более 8 тыс. ипотечных заемщиков обратились в банки с заявлением о предоставлении ипотечных каникул в соответствии с законом, который вступил в силу летом 2019 года", - отмечает ЦБ.

Банк указывает, что ипотечные заемщики могут обратиться за отсрочкой или снижением платежей, используя оба механизма, в том числе по одному и тому же кредиту, однако по новому "антикризисному" закону условия получения таких "каникул" проще. Обратиться за отсрочкой по новому закону можно только до 1 октября 2020 года. По новому закону механизму максимальный размер ипотечного кредита сейчас составляет от 2 млн до 4,5 млн рублей в зависимости от региона.

"Банки в прошлом году и I квартале 2020 года удовлетворили в среднем более 60% заявок. Значительная часть заявлений, поступивших в этом году (порядка 20%), находится на рассмотрении (требуются дополнительные документы). Что касается отказов, то основные причины - это несоответствие заемщика критериям закона или непредставление необходимых документов", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

Он также уточняет, что за январь-март 2020 года заемщики направили в Банк России более 200 жалоб на отказы в предоставлении ипотечных каникул. "Изучив жалобы, по некоторым из них Банк России рекомендовал семи кредитным организациям еще раз пересмотреть требования заемщиков - в итоге в каждом из таких случаев требования граждан были удовлетворены", - говорится в пресс-релизе.

Лидерами среди регионов России по количеству поступивших в банки заявлений стали Москва, Петербург, Подмосковье, Башкирия и Краснодарский край.