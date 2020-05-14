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Яровая предложила включить в рекламу кредитов слова об ответственности граждан своим имуществом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в парламент законопроект, который обязует снабжать каждое рекламное сообщение о выдаче кредита или займа предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.

Проект закона (N956425-7) опубликован в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся в статью 28 закона о рекламе, которая касается финансовых услуг. "Реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом", - говорится в законопроекте.

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Предлагается установить, что в радиопрограммах продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее 3 секунд; в рекламе, распространяемой по ТВ или кино, - не менее 5 секунд, такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 7% площади кадра; а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 10% рекламной площади.

Уточняется, что ответственность за нарушение этих требований несет распространитель рекламы. Вносится поправка и о том, что распространитель несет ответственность за рекламу банковских, страховых или иных финансовых услуг, которые оказываются лицами без соответствующих лицензий, разрешений и аккредитаций.

"Мера позволит, не вторгаясь в специфику маркетинговых приемов и художественных форм изложения рекламы, поддерживая одинаковые условия конкуренции, сформировать у потребителя адекватное и достоверное представление о существующей гражданско-правовой ответственности, которая наступает в случае неисполнения им обязательств по договору, побудить потребителя внимательно изучить все условия, влияющие на полную стоимость кредита (займа), и адекватно оценить свои финансовые возможности", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума Ирина Яровая

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