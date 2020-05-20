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Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 не изменился по итогам ребалансировки

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, по итогам ребалансировки не изменился, говорится в сообщении индексного провайдера MSCI, как и ожидалось.

Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по-прежнему включает "Газпром", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк и "Норильский никель".

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.

MSCI Russia Газпром ЛУКОЙЛ Сбербанк Норильский никель

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